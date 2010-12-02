МінАП потребує майже 24 млрд. грн. з держбюджету 2011 року – Присяжнюк

Потреба Міністерства аграрної політики України в коштах державного бюджету 2011 року становить майже 24 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства з посиланням на слова міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА під час засідання Комітету ВР з питань аграрної політики і земельних відносин.

За словами міністра, потреба Мінагрополітики в засобах держбюджету на 2011 рік становить 23 млрд. 988,1 млн. грн., з яких за програмами підтримки розвитку підприємств АПК – 15 млрд. 567,8 млн. грн. Разом з тим, потреба в коштах загального фонду становить 14 млрд. 917,6 млн. грн., з яких на програми підтримки розвитку підприємств АПК передбачається направити 9 млрд. 298,3 млн. грн.

При цьому міністр повідомив, що загальний обсяг фінансування аграрної галузі в 2010 році становить 117%, порівняно з обсягом фінансування 2009 р. (8,5 млрд. грн.), а обсяг підтримки розвитку підприємств АПК становить 108% від обсягу фінансування 2009 року (4,9 млрд. грн.).