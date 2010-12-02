До України тимчасово заборонили ввозити продукцію британської Belwood Foods Ltd, UK

Державний комітет ветеринарної медицини України тимчасово припинив з 22 листопада 2010 р. ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження виробництва Belwood Foods Ltd, UK (Велика Британія).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Крім того, повідомляється, що підготовлено проект розпорядження щодо тимчасового припинення ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження, виробництва Nung Vuong Corporation (Республіка В`єтнам).

Також з 18 листопада п.р. тимчасово припинено ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження виробництва СП "Санта Бремор" (Білорусь).

Наголошується, що заборони введено у зв`язку з невідповідністю якості продукції, що поставляється, вимогам українського законодавства.