До України тимчасово заборонили ввозити продукцію британської Belwood Foods Ltd, UK
Державний комітет ветеринарної медицини України тимчасово припинив з 22 листопада 2010 р. ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження виробництва Belwood Foods Ltd, UK (Велика Британія).
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.
Крім того, повідомляється, що підготовлено проект розпорядження щодо тимчасового припинення ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження, виробництва Nung Vuong Corporation (Республіка В`єтнам).
Також з 18 листопада п.р. тимчасово припинено ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження виробництва СП "Санта Бремор" (Білорусь).
Наголошується, що заборони введено у зв`язку з невідповідністю якості продукції, що поставляється, вимогам українського законодавства.