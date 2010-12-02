РФ дозволила поставки рибної продукції шести українським підприємствам

Россільгоспнагляд дозволив поставки рибної продукції до Російської Федерації шести українським підприємствам. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Повідомляється, що Держкомветмедицини продовжує роботу з усунення невідповідностей ветеринарно-санітарним вимогам і нормам Російської Федерації і Митного союзу українських переробних підприємств. У період з 13 до 24 вересня поточного року фахівцями Россільгоспнагляду було проведено інспекцію восьми українських рибодобувних і рибопереробних підприємств на предмет надання права експорту своєї продукції на територію РФ. За наслідками інспекції право експорту своєї продукції до Росії одержали 6 підприємств: АТЗТ "Бастіон" (Дніпропетровська обл.); ТОВ "Аквафрост" (Одеська обл.); ТОВ "Інтерфлот" (ТОВ "Інтерфлот-продукт" АР Крим); ТОВ "Виток" (Одеська обл.); ТОВ "Керчхолод" (АР Крим) і ТОВ "Міжнародна група морепродуктів" (Київська обл.).

З метою недопущення зриву діючих контрактів Державний комітет ветеринарної медицини листом від 10 листопада 2010 р. звернувся до Россільгоспнагляду з проханням продовжити право експорту рибної продукції до РФ і до країн - членів Митного союзу ряду українських підприємств під гарантії української Державної служби ветеринарної медицини, до отримання результатів щодо їх інспекції. Зокрема, це стосується ТОВ “Торговий Дім "Фаворит" (АР Крим), ТОВ "Південна мануфактура "Пролив" (АР Крим), ТОВ "Керчхолод" (АР Крим), ТОВ НВП "Схід" (АР Крим), ТОВ "Морська перлина" (АР Крим), ВАТ "Сімферопольський консервний завод ім. Кирова" (АР Крим), ТОВ "Вінницький завод пакувальних виробів "ВІНТАР" (Вінницька обл.), ПП "Сімор" (Дніпропетровська обл.), ТОВ "Море-2007" (Дніпропетровська обл.), АТЗТ Компанія "Бастіон" (Дніпропетровська обл.), ПП "Руметаль" (Дніпропетровська обл.), ТОВ "Ревега" (Житомирська обл.), ТОВ "САМ ФІШ (Житомирська обл.), ТОВ "Міжнародна група морепродуктів" (Київська обл.), ТОВ "Виток" (Одеська обл.), ДП "Золота Рибка" (Одеська обл.), ТОВ "Аквафрост" (Одеська обл.), ПРАТ "Виробниче об`єднання "Одеський консервний завод" (Одеська обл.), ТОВ Рибоконсервний завод "Екватор" (Харківська обл.), ТОВ "Фінвал-2006" (Черкаська обл.), ТОВ "Альфа-Етекс» (Черкаська обл.), ТОВ "Антарктика" (м. Севастополь), ТОВ "Інтерфлот" (м. Севастополь), ТОВ "Інрибфлот" (м. Севастополь) і ТОВ "Інтерфлот-продукт" (м. Севастополь).

Наголошується, що станом на 1 грудня п.р. право експорту своєї продукції до Російської Федерації має 41 українське підприємство, зокрема 10 – молокопереробних, 5 – м’ясопереробних, 3 - птахопереробних, 6 – рибопереробних і 17 підприємств з виробництва кормів і кормових добавок. Тимчасові обмеження діють щодо 16 українських підприємств, зокрема, 4 – молокопереробних, 12 м’ясопереробних підприємств.