КМДА і аптекарі підписали меморандум про обмеження граничної торговельної надбавки на ліки
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав Меморандум про співробітництво між КМДА та аптечними мережами столиці. Меморандум зі столичної владою підписали представники 43-х аптечних мереж міста, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Мова йде про встановлення на взаємних домовленостях граничної торговельної надбавки на роздрібні ціни не вище 20% від закупівельної ціни на найбільш вживані вироби медичного призначення, повідомили у прес-службі КМДА.
«Ми усвідомлюємо необхідність стабілізації ціни, у першу чергу, на найбільш споживані лікарські засоби та вироби медичного призначення. Кияни мають отримувати якісні ліки за доступною ціною. Саме з цією метою київська влада провела ряд зустрічей як із представниками виробників, так і з переважною більшістю аптечних мереж міста. Переконаний, що досягнуті домовленості дозволять нам уже найближчим часом покращити якість медичного забезпечення киян», – сказав О.ПОПОВ.
До переліку медичних виробів, яких стосуватиметься меморандум, увійшли понад 200 найменувань препаратів, які користуються стабільним попитом. Відпускати ліки за новими цінами в аптеках почнуть вже з грудня 2010 року.
Надалі столична влада планує досягти певних домовленостей щодо зниження вартості лікарських засобів із дистриб’юторами та виробниками.