Київрада пропонує ВР запровадити кримінальну відповідальність за неякісні ліки

Депутати Київської міської ради звернулися до Верховної Ради України з проханням запровадити кримінальну відповідальність за виготовлення та розповсюдження неякісних ліків.

Сьогодні під час пленарного засідання VI сесії Київради VI скликання за відповідне звернення проголосували 99 депутатів, повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 20% усіх ліків, які сьогодні продаються в Україні, є підробленими. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я за 8 місяців цього року виявила 285 серій неякісних лікарських засобів. «Це утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року», - нагадують депутати в своєму зверненні, суб’єктом подання якого виступив депутат Олексій ДАВИДЕНКО.

«Значне занепокоєння викликає той факт, що фальсифікатори найбільше підробляють саме ті ліки, які користуються найбільшим попитом у споживачів», - йдеться у документі.

Депутати переконані, що причиною такого широкого розповсюдження неякісних ліків є лояльність вітчизняного законодавства. «Адже Кодексом України про адміністративні правопорушення за випуск неякісних ліків передбачається лише штраф від 1 до 18 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за торгівлю ними – від 3 до 88 неоподаткованих мінімумів доходів громадян», - нагадують депутати Київради.

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ зазначив, що, за експертними оцінками, у деяких сегментах фармринку України майже 40% медикаментів є підробленими.

«Ціна таких ліків – здоров’я людини, більше того - людське життя. Тому ми зобов’язані привернути увагу до цього питання і зробити все, що у наших силах задля того, щоб покласти край цьому явищу», - сказав секретар Київради.

«Враховуючи ситуацію, що склалася із поширенням фальсифікованих ліків в Україні та у місті Києві, зокрема ми, депутати Київради, звертаємося до депутатів Верховної Ради з проханням запровадити кримінальну відповідальність за виготовлення неякісних медичних препаратів і торгівлю ними», - йдеться в заяві депутатського корпусу.