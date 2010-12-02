ВР посилила вимоги до виробництва й обороту продуктів дитячого харчування

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до закону України «Про дитяче харчування» (щодо посилення вимог до виробництва та обороту продуктів дитячого харчування).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 331 з 421 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Даним законом вимоги щодо безпечності та якості продуктів дитячого харчування поширено на воду питну бутильовану, призначену для приготування дитячих сумішей та пиття.

Встановлено заборону на здійснення будь-якого виду діяльності, що може призвести до погіршення стану довкілля у спеціальній сировинній зоні, де вирощується сировина для дитячого харчування.

Крім того, уточнено положення щодо неможливості використання у виробництві продуктів дитячого харчування сировини, одержаної з генетично модифікованих організмів, і тої, що містить генетично модифіковані організми.

Також конкретизовано вимоги щодо заборони сировини, що не відповідає державним санітарним стандартам.

Заборонено використання у виробництві продуктів дитячого харчування ароматизаторів (крім натуральних фруктових екстрактів та ванільного екстракту, етілваніліну і ваніліну), барвників (крім натуральних рослинного походження), штучних підсолоджувачів (крім продуктів, що виробляються для дітей, хворих на цукрових діабет), консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку та аромату, сумішей, спецій і прянощів, до складу яких входять недозволені до використання у дитячому харчуванні або заборонені харчові добавки, триглицериду стеаринової кислоти, пальмового стеарину, продуктів гідрогенізації олій (маргарину, спреду, бавовняної олії, олії з кунжуту).

Також встановлено заборону на використання у виробництві продуктів прикорму м’яса або риби, у тому числі м’яса забійних тварин, птиці або риби, що були піддані повторному заморожуванню.

Крім того, законом знято заборону за застосування у продуктах дитячого харчування крохмалю та борошна пшеничного.