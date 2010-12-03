Завтра у шести районах Києва відбудуться сільськогосподарські ярмарки

Завтра у шести районах Києва відбудуться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, ярмарки проводитиме Головне управління з питань торгівлі та побуту міста. Споживачам в широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України.

Ярмарки відбудуться за адресами:

- у Голосіївському районі на просп. Глушкова, 31-а;

- у Деснянському районі по вул. Лісківській (від вул. Милославської до вул. Радунської);

- у Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109;

- у Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

- у Солом’янському районі на просп. Комарова, 28;

- у Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2-12.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей за цінами на 10-15% нижчими за ринкові.