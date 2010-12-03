У Житомирській області відновлять роботу 4 льонозаводи

У Житомирській області в 2011 році з метою подальшого відродження льонарства відновлять роботу 4 льонозаводи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Житомирській облдержадміністрації повідомив голова ОДА Сергій РИЖУК.

"Ми зараз відновлюємо роботу чотирьох льонозаводів - Ємільчинського, Новоград-Волинського, Коростишівського і Володар-Волинського, купуємо устаткування для того, щоб наступного року посіяти декілька тисяч гектарів льону і переробити його, забезпечивши споживачів області і України натуральними тканинами", - сказав він.

(Таким чином, в регіоні діятимуть 7 льонопереробних підприємств –УНІАН.)

Губернатор відзначив, що "влада регіону визначила багато напрямів роботи, розвиваючи ряд запущених раніше галузей, які підніматимуть область на вищий рівень розвитку економіки".

За його словами, загалом в Житомирській області за 9 місяців поточного року запущено в дію 156 нових підприємств, на яких одержали роботу 11,5 тисяч осіб.

С. РИЖУК нагадав, що аграрії Житомирської області відроджують стратегічну в радянські часи для регіону галузь - льонарство.

За словами начальника Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації Миколи ДІДКОВСЬКОГО, фахівці управління розробили і розіслали аграріям рекомендації з вирощування льону-кучерявця.

Цією культурою засіватимуть навесні тисячі гектарів сільгосппідприємства Новоград-Волинського, Бердичівського, Радомишльського, Ємільчинського, Коростишівського та інших районів.