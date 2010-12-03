Цукрові заводи вже виробили майже 1,5 млн. тонн бурякового цукру

Цукрові заводи України, за даними на 2 грудня п.р., виробили 1 млн. 486 тис. тонн цукру з буряка врожаю 2010 року проти 1 млн. 197 тис. тонн, вироблених на цю саму дату у 2009 році.

Такі оперативні дані УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, на зазначену дату на цукрові заводи надійшло 13,08 млн. тонн цукрового буряка (у заліковій вазі) проти 9,12 млн. тонн на аналогічну дату 2009 року.

На 2 грудня п.р.. заводами перероблено 12,78 млн. тонн буряка (у 2009 р. – 8,71 млн. тонн).

Наголошується, що цукристість буряка нижча за торішній показник і становить 15,31% (у 2009 р. – 16,8%).

За інформацією асоціації "Укрцукор", буряк переробляли 73 цукрові заводи (у 2009 р. – 56 заводів). На сьогодні працює 15 заводів (у 2009 р. – 11), 58 заводів вже завершили виробництво (2009 р. – 45).

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики, поточного року в Україні буде вироблено 1,7 млн. тонн цукру з буряка урожаю 2010 року.