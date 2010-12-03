Різке зниження температур негативно не вплинуло на озимі – Гідрометцентр

Різке зниження температур, що сталося на території України, негативно не вплинуло на озимі культури.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

«Похолодання було короткочасним, і там, де були найвідчутніші морози – до 24-27 градусів: Чернігівська, Сумська, Волинська, Рівненська області, там встановився сніжний покрив досить надійний, і жодної загрози для озимих це зниження не мало», - сказала вона.

В інших областях похолодання було короткочасним і не настільки різким. «Ґрунт був ще теплим, а озимі гинуть, коли гине вузол кущення, що знаходиться на глибині 3 см. А такого зниження не було», - додала експерт.

За словами Т.АДАМЕНКО, погода, що є сьогодні, нормальна для даного періоду. «У нас період осінньої вегетації затягнувся майже на місяць, що дало можливість озимим підрости і набути нормального для зимівлі стану. Зараз припинення вегетації – це вчасно і нормально. Поки ми не бачимо жодних загроз», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними регіонів України, на 26 листопада п.р. усіма категоріями господарств посіяно 8,3 млн. га озимих зернових.