У неділю в деяких областях України синоптики прогнозують сильні опади.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 5 грудня в Україні, крім західних та північних областей, погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, посилення вітру до 15-20 м/с, в Криму та на південному сході туман.

Завтра часом туман, видимість 200-500 м, у північних та центральних областях місцями ожеледь; на дорогах північної половини місцями ожеледиця.