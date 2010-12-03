У неділю в деяких областях України синоптики прогнозують сильні опади
16:52, 03 грудня 2010Агро
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У неділю в деяких областях України синоптики прогнозують сильні опади.
Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 5 грудня в Україні, крім західних та північних областей, погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, посилення вітру до 15-20 м/с, в Криму та на південному сході туман.
Завтра часом туман, видимість 200-500 м, у північних та центральних областях місцями ожеледь; на дорогах північної половини місцями ожеледиця.
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