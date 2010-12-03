Євген Черняк увійшов до трійки найкращих ТОП-менеджерів України

У ТОП-3 найбільш успішних топ-менеджерів України за 2010 рік за версією журналу «Компаньйон» увійшли Юрій КОСЮК (Миронівський Хлібопродукт), Ігор ЛИТОВЧЕНКО («Київстар») і Євген ЧЕРНЯК («Хортиця»). Згідно з рейтингом, саме вони продемонстрували високі бізнес-результати своїх компаній і були високо оцінені іншими учасниками ринків.



Експертам пропонувалося оцінити претендентів за двома комплексним якісними показниками: успішність за минулі 12 місяців і авторитет в бізнес-середовищі. Оцінки виставлялися за десятибальною шкалою. Набрані бали підсумовувалися, і на підставі підсумкового кількості вироблялося ранжування. Головними експертами рейтингу стали самі топ-менеджери, включені в початковий список. Ще 12 анкет заповнили бізнес-консультанти та редактори Companion Group.



У загальному підсумку Євген ЧЕРНЯК увійшов до ТОП-3 кращих управлінців країни. Його компанія продемонструвала істотне зростання продажів на експортних ринках, а сам Є. ЧЕРНЯК в черговий раз підтвердив статус не тільки самого успішного ТОП-менеджера, але й одного з найбільших меценатів країни.



Довідково: Євген Черняк - бізнесмен і меценат. Протягом п'яти років входить до трійки кращих ТОП-менеджерів України, за версією ділової преси. Засновник одного з найбільших благодійних фондів країни - "Патріот Запоріжжя". Викладач Української Вищої Школи Бізнесу з соціальної відповідальності компаній. Активно розвиває Національної заповідник Хортиця, займається поверненням з-за кордону реліквій, пов'язаних з українським козацтвом.