У Тернопільській області зорано 178 тис. га зимового зябу – 109% плану

У Тернопільській області зорано 178 тис. га зимового зябу. Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, це складає 109,2% від прогнозу. За її словами, порівняно з аналогічним періодом минулого року зорано на 31 тис. га більше.

Додаткові площі зорано зокрема за рахунок того, що було посіяно менше ріпаку – замість 75 тис. га засіяли 31 тис.

«Окрім цього люди подекуди побачили, що зерно знову в ціні, то знайшли гроші на солярку і таки зорали, щоб весною засівати ті площі, які простоювали. А хтось переконався, що оранка зябу краще ніж поверхневий обробіток», – пояснила причину збільшення площ зимового зябу М. ДЕРМАНСЬКА.

Вона додала, що в області вчасно зробили оранку зябу, оскільки відтепер через морози цього робити уже не вдасться.