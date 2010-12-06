Уряд запровадив державне цінове регулювання на гречку
17:22, 06 грудня 2010Агро
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2010-2011 роках.
Відповідна постанова № 1102 від 29 листопада розміщена на Урядовому порталі.
Згідно з документом, уряд вніс зміни до переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2010-2011 роках, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 січня 2010 р. № 40, доповнивши його такою позицією “Гречка з 1 січня 2011 року до 30 червня 2011 року”.
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