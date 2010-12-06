Аграрії Тернопільської області завершили збирання кукурудзи
Аграрії Тернопільської області завершили збір кукурудзи.
Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, кукурудза обмолочена на площі 60,8 тис. га (100%), намолотили 330,9 тис. т при врожайності 54,4 ц/га.
В порівнянні з минулим роком врожайність зменшилася на 9,1%, або на 5,5 ц/га. «На зменшення врожайності вплинули дощі під час цвітіння, що призвело до пустозерності, а також різка зміна температур, коли після тривалої спеки восени стрімко похолодало», – пояснила М. ДЕРМАНСЬКА.
Вона також додала, що в жовтні часто були заморозки на ґрунті, в результаті ті сорти, які ще повністю не дозріли, так і засохли.