Кабмін продовжить дію квот на експорт зерна до кінця березня 2011 року

Кабінет Міністрів України планує продовжити дію квот на експорт зерна до 31 березня 2011 року.

Проект відповідної постанови, якою вносяться зміни до постанови №938 від 4 жовтня 2010 року і скасовується постанова №1046 від 10 листопада 2010 року, розміщений на сайті Міністерства економіки.

Документом пропонується також збільшити розмір квот на експорт пшениці з 500 тис. тонн до 1 млн. тонн і кукурудзи – з 2 до 3 млн. тонн. Також пропонується скоротити термін розподілу квот з 15 до 7 календарних днів.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ц.р. міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Україна продовжить квоти на експорт зерна до кінця поточного маркетингового року (липень 2010 р. – червень 2011 р.). Він нагадав, що квоти введені до кінця 2010 року.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» була ухвалена 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти введені строком до 31 грудня 2010 року.