В Україні продукти харчування подорожчали на 11,4%

Інфляція в Україні в листопаді 2010 року, порівняно з жовтнем ц.р., становила 0,3%, з початку року (до грудня 2009 року) – 8,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з листопадом 2009 року показник інфляції становить 9,2%, а порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.

Ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в листопаді ц.р. до листопада 2009 року зросли на 11,4% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – зросли на 10,9%), зокрема на продукти харчування – на 11,4% (до січня-листопада 2009 р. – на 10,7%), хліб і хлібопродукти – на 16,5% (11,9%), зокрема на хліб – на 11,1% (10%), макаронні вироби – на 10,6% (6,7%), кондитерські вироби з борошна – 13,4% (12,9%), м`ясо і м`ясопродукти – на 3,7% (1,8%), рибу і рибопродукти – на 3,9% (5,2%), молоко, сир і яйця – на 23% (22,5%) (зокрема на молоко – на 29,4%, сир і сир м’який – на 35,1%, на яйця – знизилися на 13,4%), на масло і жири – на 11,2% (9,7%), зокрема на масло вершкове – зросли на 35%, олію соняшникову – на 13,9%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 19%.

Ціни на фрукти в листопаді ц.р. до листопада 2009 року зросли на 4,9% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року зросли на 4,7%). На овочі ціни зросли на 23,5% (до січня-листопада 2009 р. – зросли на 14%), зокрема на картоплю – на 53,5% (16,9%). Ціни на цукор зросли на 20,5% (62%), кондитерські вироби цукристі – на 18,6% (22,4%), безалкогольні напої – на 6,2% (9,4%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в листопаді 2010 р. до листопада 2009 р. подорожчали на 22,1% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – на 25,9%), ціни на одяг і взуття зросли на 2,3% (3,8%), зокрема на одяг – на 2,4%, взуття – на 2,6%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в листопаді ц.р. до листопада 2009 року подорожчали на 13,7% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – на 9%), зокрема квартплата зросла на 4,6% (13,4%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 2,2% (2,2%), каналізацію – на 6,9% (17,9%), воду – 6,1% (13,5%), ціни на електроенергію в листопаді не змінилися, на природний газ – зросли на 50,1% (18,2%), на гарячу воду і опалення – зросли на 5,7% (5,6%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в листопаді ц.р. до листопада 2009 року зросли на 1% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – на 3,4%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 2% (3,1%), домашній текстиль – на 3,2% (5,6%), побутова техніка – знизилися на 1,6% (1,3%).

Вартість послуг охорони здоров`я в листопаді 2010 р. до листопада 2009 року зросла на 6% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – на 8,1%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання – на 2,9% (6,7%), амбулаторні послуги подорожчали на 8,9% (9,9%).

Ціни в транспорті в листопаді ц.р. до листопада 2009 року зросли на 3,3% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – на 9,9%), зокрема на покупку транспортних засобів – на 1,5% (4,7%), на пальне й мастила – на 2,5% (18,7%), транспортні послуги – на 5,1% (8,3%) (пасажирський залізничний транспорт — знизилися на 0,2% (5,8%), пасажирський автодорожній транспорт – на 6,1% (8,6%)).

Ціни у сфері зв`язку в листопаді 2010 р. знизилися на 8,9% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – знизилися на 6,2%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 8,9% (знизилася на 6,1%).

Ціни у сфері відпочинку та культури в листопаді ц.р. зросли на 2,5% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – на 4,1%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в листопаді ц.р. на 3,4% (знизилася на 2,4%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 6% (зросла на 7,8%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,9% (8,4%).

Ціни у сфері освіти в листопаді 2010 р. до листопада 2009 р. зросли на 10,2% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – на 13,4%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 18,7% (11,3%), середня освіта – на 9,4% (12,5%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (14,4%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у листопаді ц.р. до листопада 2009 року зросла на 7,4% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2009 року – на 7,4%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. до грудня 2008 року становила 12,3%. У січні–грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).