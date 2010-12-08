Черкаський хлібокомбінат відкрив кредитну лінію в "Промінвестбанку" на 35 млн. грн.

ПАТ "Промінвестбанк" відкрило ВАТ "Черкаський хлібокомбінат" кредитну лінію на 35 млн. грн. під 17,5% річних до 30 вересня 2013 року.

Як повідомив кореспондентові УНІАН керівник відділення "Промінвестбанку" у м. Черкаси Валерій ТКАЧЕНКО, за ці кошти підприємство, відповідно до умов інвестиційної програми, планує придбати нову лінію з випуску хліба для цеху №3 і нове устаткування для ділянки упаковки продукції, в цеху №2 керівництво заводу планує реконструювати лінію з виробництва булочної продукції. Також підприємство має намір придбати 9 машин для розвозки власної продукції. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок звітного року, складає 4 млн. 018 тис. грн. Вартість активів емітента, розрахованих на початок звітного року, складає 112 млн. 248 тис. грн. Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року - 31,18%.

Довідка УНІАН. ВАТ "Черкаський хлібокомбінат" входить в корпорацію "Формула смаку".