На Волині припинено діяльність шахраїв-"фермерів"

На Волині податківці виявили злочинну групу, яка створювала фіктивні фермерські підприємства, щоб приховати власну незаконну діяльність та здійснювати фінансові махінації.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації у Волинській області.

На сьогодні вже задокументовано 9 епізодів створення фіктивних підприємств у складі однієї організованої злочинної групи.

За інформацією податківців, троє спільників у сфері аграрного бізнесу створювали фіктивні фермерські підприємства, які надавали послуги з "мінімізації" податків, конвертували кошти у готівку та служили для отримання кредитів шляхом обману і зловживання довірою. Окрім того, через фіктивне підприємництво легалізувались доходи, отримані злочинним шляхом.

Перший факт порушення податкового законодавства одним із керівників сільськогосподарського підприємства співробітники податкової міліції задокументували на початку 2010 року. Тоді правоохоронці встановили, що директор приватного підприємства зареєстрував фермерське господарство на підлеглого працівника, який, як з`ясували оперативники, не мав наміру господарювати. Проте на вимогу директора підприємство отримало в одному із державних банків кредит більш як на 1 млн. грн. Ще 1,6 млн. грн. кредитних коштів цьому господарству видав комерційний банк. В якості заставного майна у кредитних договорах фігурували техніка і велика рогата худоба, яких насправді не існувало.

Водночас ряд окремо створених фіктивних фермерських господарств "обслуговували" діяльність конвертаційного центру з оборотом, за попередніми оцінками, у межах 20 млн. грн.

Незаконні операції вивчають слідчі прокуратури і податкової міліції.