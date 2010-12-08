Дію квот на експорт зерна продовжено до кінця березня 2011 року

Кабінет міністрів України продовжив дію квот на експорт зерна з України до кінця березня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

Також він повідомив, що розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, а кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

«Ми продовжили квоти до березня і збільшили розмір квот на 1,5 млн. тонн», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада міністр аграрної політики України М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що Україна продовжить квоти на експорт зерна до кінця поточного маркетингового року (липень 2010 р. – червень 2011 р.).

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» була ухвалена 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти введені строком до 31 грудня 2010 року.