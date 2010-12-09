«Крафт Фудз Україна» інвестує 40 млн. дол. в Тростянецьку шоколадну фабрику

ЗАТ «Крафт Фудз Україна» має намір інвестувати 40 млн. дол. в розвиток виробничих потужностей Тростянецкої шоколадної фабрики «Україна».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, на території фабрики вже почато будівництво бісквітного цеху.

За словами директора шоколадної фабрики Ігоря ХАРЧЕНКО, новий бісквітний цех відкриється в третьому кварталі 2011 року, а в грудні на прилавках вже з`явиться нова продукція – печиво, канапе, бісквіти.

Голова правління ЗАТ «Крафт Фудз Україна» Юрій ЛОГУШ заявив, що підприємство має намір і далі розвивати потужності в Тростянці. За його словами, за останній рік в Сумській області відчутно покращав інвестиційний клімат, і якщо за 15 років існування підприємства в модернізацію виробничих потужностей Тростянецкой шоколадної фабрики було інвестовано близько 50 млн. дол., то цього року підприємство готове вкласти 40 млн. дол.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Крафт Фудз Україна» – українське підприємство, яке входить до групи компаній «Крафт Фудз Інк.», другого в світі виробника продуктів харчування. До складу компанії входять Тростянецька шоколадна фабрика «Україна» і Вишгородськиа філія з виробництва чіпсів і фасування кави.