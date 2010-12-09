У Хмельницькій області найбільше подорожчали вівсянка, молоко і цукор

У Хмельницькій області в листопаді найбільше подорожчали вівсяні пластівці, молоко і цукор, подешевшали – риба, гречка і фрукти.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Хмельницькій області.

За даними облстату, в цілому в листопаді у порівнянні з жовтнем ц.р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в області зросли на 1%.

Зокрема, вівсяні пластівці, молоко і маргарин зросли в ціні на 8,2-12,2%, соняшникова олія, цукор, йогурт, яйця – на 2,5-7,5%. Разом з тим, подешевшали риба і продукти з риби, м`ясо і м`ясопродукти, сало, гречана крупа, фрукти, тваринні жири – на 0,9-2,8%.

У сфері охорони здоров`я зростання цін на 0,2% обумовлене подорожчанням фармацевтичної продукції на 0,4%.

Унаслідок зниження вартості технічного обслуговування і ремонту автомобілів на 4,3% індекс цін на транспорт в цілому в листопаді склав 99,9%. При цьому ціни на бензин підвищилися на 1%.

Здешевлення послуг зв`язку на 0,6%, в основному, пов`язане зі зниженням тарифів на послуги Інтернету на 4,2%.

Довідка УНІАН. У листопаді 2010 року індекс споживчих цін в Хмельницькій області склав 100,7%, з початку року – 109,7%.