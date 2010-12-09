Кондитери підвищують ціни на продукцію у зв'язку зі зростанням цін на сировину – учасник ринку

Кондитери підвищують ціни на свою продукцію у зв`язку зі зростанням цін на сировину.

Як повідомили УНІАН в прес-службі корпорації «Бісквіт-Шоколад», на думку президента корпорації Алли КОВАЛЕНКО, неврожай, причиною якого стало посушливе літо, продовжує чинити вплив на ціни кондитерських виробів і підштовхує їх до зростання. Вона відзначила, що з літа практично вся сировина, яка купується кондитерами на внутрішньому ринку, значно подорожчала. Через дефіцит соняшнику ціна на насіння підскочила практично в два рази, а різні види жирів подорожчали на 30-50% і продовжують рости в ціні, що не може не позначатися на вартості таких виробів, як вафлі, печиво, деякі види цукерок.

Також в поточному році не відбулося сезонное зниження цін на цукор, що зазвичай пов`язане з початком сезону цукроваріння. «Як правило, ціна на цукор з початком переробки буряка падає на 50%. Цього року вперше за багато років вона не тільки не знизилася, але навіть виросла. У порівнянні з початком сезону цукроваріння ціна збільшилася приблизно на 10% і, судячи з усього, на цьому не зупиниться. Закономірний процес, враховуючи, що врожайність буряка в нашому регіоні, наприклад, впала практично втричі», – відзначила А.Коваленко.

Крім того, на 20-30% зросла ціна на сухе молоко, а патока у зв`язку з неврожаєм кукурудзи подорожчала на 20%. Борошно з серпня ц.р. зросла в ціні на 40-45% через подорожчання зерна нового урожаю.

«Ситуація серйозна, думаю, ніхто в галузі не припускав такого розкладу на ринку сировини. Все це змусило нашу компанію з серпня поступово підняти на 4-10%, залежно від виду продукції, свої відпускні ціни. Ми не виняток – ціни на кондитерські вироби підняли всі виробники. Але навіть цей крок не компенсує збільшення цін на сировину, ми вимушені зменшувати свою рентабельність», – відзначила президент «Біськвіт-Шоколада».

Також вона повідомила, що до нового року компанія, реагуючи на ситуацію, що складається, буде змушена підвищити ціни ще приблизно на 2-3%.

А.Коваленко відзначила, що в цих умовах дає про себе знати тривожна тенденція зростання імпорту кондитерських виробів в Україну. «Вже за підсумками дев`яти місяців цього року імпорт зріс на 37%, тоді як експорт української солодкої продукції збільшився тільки на 13%. У абсолютних цифрах баланс, звичайно, для нас позитивний: 290,7 тис. тонн експорту проти 34,6 тис. тонн імпорту. Але насторожують темпи зростання імпортних постачань на тлі подорожчання української сировини», – відзначила А.Коваленко.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» – один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована в 2004 році у складі АТЗТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка», АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Торговий дім «Престиж».