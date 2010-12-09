У Закарпатті із зони підтоплень відселено вже понад 200 мешканців

У Закарпатті вже відселено 202 мешканців будинків, які потрапляють в зону підтоплень, та ще 1 тис. осіб – готуються.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС в Закарпатській області.

У Центрі пропаганди нагадали, що зранку у селі Вільхівці Тячівського району Закарпатської області підмито маже сотню метрів мокрого підкосу правобережної дамби на р. Тересва, через що існує небезпека прориву довжиною 40-50 метрів.

«Якщо дамбу прорве, а така ймовірність дуже висока з огляду на погодні умови, то можуть бути підтоплені 305 дворогосподарств на восьми вулицях населеного пункту», - повідомив помічник начальника ГУ МНСУ в Закарпатські області Федір ФІЛІП.

Наразі, за його словами, триває відселення цих людей.

Для дій у ймовірних зонах можливого підтоплення проведені розрахунки та приведені у готовність сили і засоби МНС.

У Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області також стверджують, що ситуація з паводком наразі контрольована. Населення районів області постійно інформується про ситуацію, що склалася, і заходи, що вживаються владою для нормалізації обстановки.

Довідка УНІАН. Станом на 17.00 9 грудня в Закарпатті підтоплені 1 тис. 117 житлових будинків, зруйновано 5 мостів та 6 кілометрів доріг.

До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучено 1129 осіб та 235 одиниць техніки від служб життєзабезпечення.