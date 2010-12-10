У Харківській області подорожчало молоко, подешевшали – яйця

У Харківській області в листопаді 2010 року найбільше подорожчала соняшникова олія і молоко, подешевшали – яйця.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області в листопаді продукти харчування і безалкогольні напої подешевшали в цілому на 0,4%.

Хліб і хлібопродукти виросли в ціні на 0,2%, молоко – на 2,9%, сир – на 1,8%, вершкове масло – на 0,9%, соняшникова олія – на 2,2%. При цьому подешевшали інші круп`яні продукти – на 0,3%, м`ясо і м`ясопродукти – на 1%, риба і рибні продукти – на 0,8%, яйця – на 10%, фрукти – на 0,1%, овочі – на 4,4%, цукор – на 0,2%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали в цілому на 1,3% в основному за рахунок подорожчання алкогольних напоїв і сигарет з фільтром.

Одяг і взуття подорожчали в цілому на 1% у зв’язку з подорожчанням одягу на 1% і взуття – на 0,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива виросли на 0,1% в основному через подорожчання товарів для утримання і ремонту житла, кам`яного вугілля.

Предмети домашнього споживання, побутова техніка і поточне утримання житла подорожчали на 0,9%. Послуги транспорту подорожчали на 0,7% в основному через подорожчання бензину на 1,4%.