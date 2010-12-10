У Тернопільській обл.найбільше подорожчала капуста, ргарин, подешевшали – яйця, свинина

В Тернопільській області у жовтні найбільше подорожчала капуста та маргарин, подешевшали – яйця та свинина. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у листопаді в порівнянні з жовтнем ціни на капусту зросли на 18,4%. Маргарин подорожчав на 7,7%, молоко – на 3%, сир і м’який сир (творог) – на 1,9%.

На 1,9-1,6% стали дорожчими хліб, сири, олія та макаронні вироби. На 5,3% та 1,6% відповідно зросли ціни на банани та яблука.

Водночас на 7,5% подешевшали яйця, свинина – на 1,8%.

Загалом на споживчому ринку області у листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1% .

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 2,1%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,2%.

Зростання цін на одяг та взуття на 0,4% в основному пов’язане із подорожчанням одягу на 0,5%.

Тарифи на житло,воду,електроенергію,газ та інші види палива зросли на 0,1%, у т.ч. плата за гарячу воду та опалення – на 0,8%.

У сфері охорони здоров’я зниження цін на 0,4% зумовлене насамперед здешевленням фармацевтичної продукції на 0,7%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,9% пов’язане в першу чергу подорожчанням палива та мастил на 2,2%.

Довідка УНІАН. У листопаді індекс цін у Тернопільській області порівняно з жовтнем склав 100,3%, з початку року – 107,4%

Індекс споживчих цін у 1-му кварталі склав в області 103%, за 1-ше півріччя – 102,2%, у 3-му кварталі – 106,4%.