У Житомирській області для фермерів в 2011 році виділять 8,2 млн. грн.

З бюджету Житомирської області в 2011 році на розвиток фермерських господарств вперше буде виділено 8,2 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Сергія РИЖУКА.

За його словами, питання підтримки фермерських і особистих селянських господарств сьогодні «є питанням продбезпеки країни». При цьому він уточнив, що вказані кошти одержать відібрані управлінням АПК на конкурсній основі 10 пілотних фермерських господарств області з 35, що виявили бажання.

Подібну практику формування сировинних зон запропонують практично для всіх галузей харчопереробної промисловості області. Для цього до кінця грудня влада регіону проведе зустрічі з керівниками молокопереробних підприємств, льонарями, виробниками цукру та іншими.

Вчора С.РИЖУК вже провів в облдержадміністрації в закритому режимі таку нараду з керівниками м`ясопереробних підприємств, в ході якої обговорювалося питання організації вирощування м`ясної сировини ВРХ в особистих селянських господарствах і формування сировинних зон м`ясопереробних підприємств області.