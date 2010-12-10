На одного жителя Житомирської обл. щорічно виробляється менше половини норми м'яса

На одного жителя Житомирської області щорічно виробляється менше половини норми м`яса і м`ясопродуктів.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління Миколу ДІДКОВСЬКОГО.

За його словами, ситуація із забезпеченням м`ясопродуктами населення Житомирщини є незадовільною.

Він відзначив, що згідно зі статистичними даними, в середньому на одного жителя регіону в області виробляють щорічно 36 кг м`яса в забійній вазі при науково обґрунтованій нормі 85 кг в рік.

Причиною цього є негативна тенденція, що склалася, згідно з якою м`ясопереробні підприємства області бачать успіх свого бізнесу переважно у використанні імпортної м`ясної сировини сумнівної якості.

Так, з початку року в область завезли 1237 тонн м’яса і м`ясної сировини - 52 тонн свинини з Бразилії імпортував «Новоград-Волинський м`ясокомбінат», 20 тонн охолодженої свинини з Польщі - ТОВ «М`ясо Полісся», 40 тонн польського сала - ЗАТ «Житомирський м`ясокомбінат», 857,7 тонн м`ясопродуктів імпортовано ТОВ «Уніпром" та іншими подібними підприємствами.