У Харківській області виробництво м'яса збільшилося на 2%

У Харківській області за січень-листопад 2010 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року виробництво м`яса всіх видів (у живій вазі) збільшилося на 1,7% - до 103,4 тис. т.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Головного управління статистики в Харківській області.

Виробництво яєць птиці всіх видів за 11 місяців збільшилося на 9,0% - до 990,2 млн. шт. При цьому виробництво молока всіх видів в Харківській області в звітний період скоротилося на 2,2% і склало 436,0 тис. т.