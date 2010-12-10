У Житомирській обл. запровадять канадську практику об'єднання всіх галузей АПК

У Житомирській області запровадять канадську практику об`єднання всіх галузей виробництва, переробки і реалізації продукції АПК в єдиний технологічний ланцюг.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили в головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської ОДА з посиланням на заступника голови Житомирської облдержадміністрації Миколи ДЕЙСАНА.

«Ми тішимо себе думкою, що крупнотоварне виробництво вирішить всі проблеми АПК області і країни», - сказав М.ДЕЙСАН, виступаючи вчора на закритій нараді з питань АПК в облдержадміністрації.

При цьому він підкреслив, що названа точка зору, на його думку, є помилковою, оскільки на впровадження великотоварного виробництва в країні і області потрібен час і значні кошти.

«У Канаді торгова надбавка на готову продукцію - не більше 70% від вартості сировини, а у нас значно більша», - сказав він. « Якщо за кілограм молока там товаровиробникові платять 0,9 канадських долара, то в торгівлі, яка також частково йому належить, кілограм молока продають за 1,4 долара або на 50% дорожче», - додав він.

У зв`язку з цим М.Дейсан запропонував перейняти в АПК Житомирської області канадську практику об`єднання всіх галузей виробництва аграрної продукції в єдиний технологічний ланцюг.