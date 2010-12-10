Профільні асоціації просять уряд збільшити фінансування АПК у держбюджеті-2011

Профільні асоціації агропромислового комплексу звернулися до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням внести зміни до проекту державного бюджету України на 2011 рік і збільшити фінансування АПК.

«У проекті державного бюджету на 2011 рік підтримка передбачається лише 10,7 млрд. грн., зокрема за рахунок загального фонду Держбюджету – лише 690 млн. грн. Проектом держбюджету-2011 взагалі не передбачається фінансування ряду дуже важливих програм, які сприяли розвитку окремих галузей сільського господарства останніми роками», - йдеться у листі, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому профільні асоціації не підтримують наміру Мінфіну включити кошти „однопроцентного збору” до загального фонду Держбюджету-2011, і пропонують зберегти діючий порядок його зарахування і передбачити орієнтовний обсяг надходжень у сумі 735 млн. грн.

Також вони вимагають збільшення витрат із загального фонду до 5,5 млрд. грн. «За цих умов буде можливість направити зусилля на поліпшення ситуації в молочному і м`ясному скотарстві, налагодити відшкодування суб`єктам господарювання витрат на будівництво тваринницьких ферм і комплексів у розмірі 1 млрд. грн.», - наголошується у листі.

Крім того, асоціації просять забезпечити надання державної підтримки підприємствам АПК через механізм здешевлення кредитів у розмірі не менш як 1,8 млрд. грн., на створення оптових ринків сільськогосподарської продукції – 300 млн. грн. Вони наголошують, що бюджетна тваринницька дотація і державна підтримка виробництва продукції рослинництва проектом Держбюджету-2011 не передбачена взагалі. «Підтримуємо пропозицію Міністерства аграрної політики України передбачити за цими програмами не менш як 2 млрд. грн., а також часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва в сумі 160 млн. грн.», - йдеться у зверненні.

При цьому вказується, що створення нових тваринницьких комплексів і ферм потребує забезпечення „Украгролізингу” нетелями, коровами і устаткуванням з подальшою їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, і під цю програму потрібно передбачити не менш як 200 млн. грн.

Також наголошується, що в Україні почалося створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Поточного року на ці цілі витрачено понад 40 млн. грн. «Робота ця тільки починається, тому відсутність коштів за цією програмою викликає серйозне незадоволення селян. Необхідно передбачити надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам не менш як 100 млн. грн.», - йдеться у листі.

Дане звернення підписали голова Аграрного союзу України Геннадій НОВИКОВ, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола МІРКЕВИЧ і президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.