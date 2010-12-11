ЄС пропонує Україні відмовитися від використання захищених географічних назв продуктів

Європейський Союз пропонує Україні відмовитися від використання захищених у ЄС географічних назв продуктів протягом 5-10 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українських журналістів заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після закінчення чергового раунду переговорів щодо зони вільної торгівлі.

За його словами, це пропозиція на нинішньому етапі неприйнятна для України, оскільки не передбачає ніяких компенсацій українським виробникам, яким доведеться нести витрати на ребрендинг чи можливе перепрофілювання виробництва.

«Це називається: ми вам дозволяємо 5-10 років нести витрати, а потім ще й забороняємо виробляти та експортувати», - сказав заступник міністра.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що українська сторона під час переговорів намагається добитися від європейців відповіді на запитання: яким чином українські зобов`язання трансформуватимуться в розширення доступу на ринок українським виробникам. За його словами, питання захищених географічних назв залишається одним з найскладніших на переговорах.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду щодо асоціації з 2007 року. З 2008 року розпочалися переговори про створення зони вільної торгівлі, котра має стати складовою частиною угоди про асоціацію. Сторони планують завершити переговори до літа 2011 року.