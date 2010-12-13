АМК заявляє про зниження роздрібних цін на молочні продукти та м'ясо птиці на 5-25%

В Україні відбулося зниження роздрібних цін на молочні продукти та м`ясо птиці.

Як повідомила УНІАН прес-служба Антимонопольного комітету України, це стало результатом виконання вимог комітету основними виробниками цієї продукції та торговими мережами.

За інформацією АМК, роздрібну ціну молочної продукції в торгових мережах знижено в середньому на 10-15%, на твердий сир – до 25%.

Зокрема, ціни на молоко, вершкове масло, сметану знизилися в середньому на 10% у Кіровоградській області, на 8% – у Житомирській, Закарпатській, Одеській областях, на 5% – у Харківській, Запорізькій, Луганській областях тощо.

Роздрібні ціни на твердий сир знизилися в середньому на 15% у Дніпропетровській і Хмельницькій області, на 10% – у Харківській, Луганській, Одеській, Чернігівській області. Найбільше зниження роздрібної ціни зафіксовано в Рівненській області.

Крім того, ціни на охолоджене м`ясо птиці в роздрібній мережі знизилися в середньому на 5%.

Разом із цим, реагуючи на вимоги АМК, такі найбільші торгові мережі, як ТОВ «Metro Cash & Carry Україна», ВАТ «АТБ-маркет», ТОВ «ПАККО-холдинг», ТОВ «ЕКО», ТОВ «Фудмаркет», ТОВ «Ашан Україна», ТОВ «Адвентіс» і ЗАТ «Фуршет» зобов`язалися забезпечувати економічно обгрунтовані ціни на зазначену продукцію і укладати прямі контракти на поставки товару з виробниками.