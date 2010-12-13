На Харківщині СЕС зняла з реалізації 180 тонн небезпечних продуктів

На Харківщині обласна санітарно-епідеміологічна станція за січень-листопад 2010 року зняла з реалізації 180 тонн недоброякісних і небезпечних продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі обласної СЕС повідомили, що загалом за 11 місяців цього року фахівці провели понад 15 тис. перевірок і зареєстрували порушення вимог санітарного законодавства майже під час кожного другого обстеження.

З початку року на порушників наклали 7103 штрафи на суму майже 1 млн. грн. За реалізацію недоброякісної продукції застосовано 1396 фінансових санкцій на суму 123 тис. грн., припинена експлуатація 2387 об`єктів підвищеного епідеміологічного ризику. Крім того, 25 справ за результатами перевірок СЕС подали на розгляд в органи прокуратури.