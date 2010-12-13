У Вінницькій області скоротилося виробництво жирних сирів майже на 40%

У січні-листопаді 2010 року молокопереробні підприємства Вінницької області скоротили виробництво жирних сирів на 39,6%, або на 5,170 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 7,886 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

Він відзначив, що спад виробництва жирних сирів в області в січні-листопаді пов`язаний з подорожчанням закупівельних цін на сировину.

Зокрема, в листопаді 2010 р., в порівнянні з листопадом 2009, виробництво жирних сирів підприємствами Вінницької області скоротилося на 53,5%, або на 0,359 тис. тонн, а в порівнянні з жовтнем 2010 р. скорочення виробництва склало 61,62%, або 0,501 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в січні-вересні 2010 року молокопереробні підприємства Вінницької області виготовили 6,761 тис. тонн жирних сирів, що на 40,12%, або на 4,529 тис. тонн менше, ніж в січні-вересні 2009 року.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками молочної продукції у Вінницькій області є Тульчинський маслосирзавод, молокопереробне підприємство "Літинський молочний завод", Вапнярський молокозавод, Бершадський молокозавод. Загалом виробництвом жирних сирів у Вінницькій області займається 12 підприємств, кисломолочної продукції - 9. На долю підприємств виробників молочної продукції у Вінницькій області припадає близько 15% загальноукраїнського об`єму.