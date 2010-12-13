На Прикарпатті поголів’я свиней збільшилося на 21%

В Івано-Франківській області станом на 1 грудня 2010 року поголів’я свиней збільшилось, порівняно із аналогічною датою минулого року, на 20,9% - до 267,1 тис. голів.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в головному управлінні статистики в Івано-Франківській області. За наданою інформацією в області також збільшилась кількість птиці на 13,6% - до 6,002 млн. голів, овець та кіз – на 0,8% - до 26,2 тис. голів.

Водночас поголів’я великої рогатої худоби станом на 1 грудня 2010 року, порівняно із відповідним періодом 2009 року, зменшилось на 2,3% - до 229,4 тис. голів, у тому числі корів – на 4,1% - до 125,1 тис. голів.