Аграрний комітет ВР рекомендує прийняти законопроект про декларування залишків цукру

Парламентський комітет з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту прийняти в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до Закону "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо декларування залишків цукру). Про це йдеться в повідомленні інформаційного управління Верховної Ради України.

Проектом (реєстр. №6380) передбачено внесення до чинного закону поняття «Декларування залишків цукру» - надання суб`єктами підприємницької діяльності декларації про наявні обсяги цукру, що знаходиться в їх власності.

Як наголошувалося під час обговорення, декларування планується визнати обов`язковим для всіх суб`єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності. При цьому порядок декларування залишків цукру визначатиметься Кабінетом міністрів України.

На думку членів комітету, відомості про суб`єктів підприємницької діяльності та обсяги цукру, вказані в декларації, мають бути конфіденційною інформацією, а суб`єкти підприємницької діяльності – нести відповідальність за повноту і достовірність даних, вказаних у декларації.

Народні депутати зазначили також, що проект закону містить норму, відповідно до якої, в разі неподання або невчасного подання декларації про обсяг цукру, який знаходиться у власності суб`єкта підприємницької діяльності, або при внесенні до декларації неповних або недостовірних даних, із суб`єкта підприємницької діяльності стягуватиметься штраф у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який переказуватиметься до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності.