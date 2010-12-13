В Івано-Франківській області виробництво м'яса зросло на 109%

В Івано-Франківській області за січень-листопад цього року виробництво м`яса всіх видів (у живій вазі), порівняно з відповідним періодом 2009 року, зросло на 109,1% або 88,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, виробництво молока всіх видів за цей період складає 95,9% або 439,1 тис. тонн. Також в області вироблено яєць птиці всіх видів 661,8 тис. штук, що складає 115,1% до відповідного періоду 2009 року.