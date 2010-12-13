У Сумській області подорожчали хліб та масло

У Сумській області в листопаді подорожчали хліб, масло, жири, подешевшали - фрукти, овочі, м`ясо і риба.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Сумській області, серед продуктів харчування подешевшали фрукти - на 4,0%, овочі - на 0,9%, м`ясо і м`ясопродукти - на 0,5%, риба і продукти з риби - на 0,4%, цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби - на 0,2%. При цьому стали дорожчими інші продукти харчування: хліб і хлібопродукти - на 1,2%, масло і жири - на 0,8%, молоко, сир і яйця - на 0,1%.

Індекс цін на безалкогольні напої склав 100,6%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби збільшилися на 0,3%, в т.ч. алкогольні напої - на 0,8%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива

зросли на 2,7% за рахунок підвищення цін (тарифів) на гарячу воду і опалювання - на 8,4%, а також збільшення вартості послуг за утриманям і ремонтом житла - на 3,7%, квартирної плати - на 2,2%.

Зростання вартості дошкільної і початкової освіти (на 4,9%) зумовило підвищення цін у сфері освіти (на 1,2%).

На загальне збільшення цін (тарифів) у сфері відпочинку і культури (на 1,1%) вплинуло підвищення вартості послуг відпочинку і культури на 3,3%.

Ціни (тарифи) на транспорт зросли на 0,5% за рахунок подорожчання палива і масел (на 1,0%).

У сфері охорони здоров`я ціни зросли на 0,4%, зокрема вартість стоматологічних послуг підвищилася на 1,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка і поточне утримання житла подорожчали на 0,3%. Інструменти і устаткування для дому і саду подорожчали на 2,5%, домашній текстиль подорожчав на 1,0%, а товари і послуги для щоденної підтримки будинку подешевшали на 0,7%.

На 0,6% подорожчали одяг і взуття, на 0,3% - послуги ресторанів і готелів, а також різні товари і послуги. Ціни (тарифи) на послуги зв`язку залишилися на рівні цін минулого місяця.

Довідка УНІАН. У листопаді 2010 р. індекс споживчих цін в Сумській області склав 100,4% (по Україні - 100,3%), а на споживчому ринку області в листопаді в порівнянні з жовтнем індекс цін на продукти харчування і безалкогольні напої склав 99,9%.