У Криму подешевшали цитрусові, подорожчали - банани і маргарин

У Криму в листопаді найбільше подешевшали цитрусові, подорожчали - банани і маргарин. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, загалом у листопаді в Криму продукти харчування і безалкогольні напої подешевшали на 0,2%. Серед продовольчих товарів найбільше подешевшали цитрусові - на 14,9%. Ціни на коренеплоди, цибулю ріпчасту, гриби і яйця знизилися на 5,9%, картоплю - 4,8%, рис - 4,2%, свіжу, охолоджену і заморожену свинину - на 3,5%.

Одночасно спостерігалося підвищення цін на банани - на 5,9%, маргарин - 5,1%, олію рослинну - 3,5%, капусту - 3,3%, алкогольні напої - 2,9%, огірки і помідори закритого ґрунту - 2,8%, консервовані овочі, виноград і цукор - 2,7%, яблука - 2,4%, соуси, приправи, сир, какао і масло вершкове - на 2,1%.

Серед непродовольчих товарів і послуг на 5,1% зросла вартість ювелірних виробів, кам`яне вугілля подорожчало на 5,0%, лейкопластир - 3,9%, телевізори - на 2,5%. Зниження цін спостерігалося на послуги санаторно-курортних установ - на 4,3%, обігрівачі - 2,5%, квіти - на 1,4%.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Автономній Республіці Крим в листопаді 2010 р. в порівнянні з попереднім місяцем склав 100,1%; з початку року -108,4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Криму в жовтні 2010 р. (в порівнянні з попереднім місяцем) склав 99,4%; за 10 місяців 2010 року - 108,3% (у січні-жовтні 2009 р. - 112,7%).