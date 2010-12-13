Кабмін виділив Мінагрополітики 100 млн. грн. для надання кредитів Аграрному фонду

Кабінет міністрів України виділив Міністерству аграрної політики і продовольства 100 млн. грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на поворотній основі для надання кредитів Аграрному фонду на формування державного інтервенційного фонду, а також на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1127 від 29 листопада 2010 року, опублікованому на сайті уряду.

Також Мінагрополітики виділено 50 млн. грн. для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

Для виділення коштів передбачається перерозподіл бюджетних призначень у рамках загального фонду держбюджету.