Програма сейсмобезпеки Криму фінансується на 20% від потреби

Голова Кримського експертного союзу з оцінки сейсмічної небезпеки та прогнозу землетрусів Белла ПУСТОВІТЕНКО заявляє, що щорічно на програму сейсмобезпеки Криму виділяється близько 300-350 тис. грн., що становить близько 20% від потреби.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі кримського парламенту, про це Б.ПУСТОВІТЕНКО сказала на засіданні Постійної комісії Верховної Ради АРК із нормотворчої діяльності та правових питань.

За словами експерта, у зв'язку з низьким фінансуванням програми в Криму "ведеться лише найнеобхідніша робота, тобто моніторинг". При цьому постійно йде скорочення сейсмостанцій, і після закриття станції на Донузлаві західний Крим залишився без контролю, а шельф Чорного моря біля північно-західного узбережжя Криму відрізняється особливою сейсмічністю. Б.ПУСТОВІТЕНКО підкреслила, що в Криму обов'язково потрібно проводити й роботи з оцінки сейсмічного ризику.

На думку членів комісії кримського парламенту, така ситуація недопустима, оскільки тільки два регіони України - Крим і Одеська область знаходяться в зоні можливих 9-бальних землетрусів. "Ми обов'язково продовжимо дію цієї програми, причому її фінансування має бути збільшено" - сказала голова комісії Людмила ЛУБІНА.

Члени комісії також висловилися за збереження програми "Сейсмобезпека АРК і захист населення від сильних землетрусів", повідомили в прес-центрі парламенту автономії.