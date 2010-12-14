Імпорт міндобрив в Україні зріс на 82%, експорт - на 6,7%

Україна в січні-жовтні цього року збільшила імпорт мінеральних добрив на 82,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 358 млн. 109 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив збільшився на 6,7% – до 733 млн. 215,6 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році Україна скоротила експорт мінеральних добрив, в порівнянні з 2008 роком, на 57% – до 857 млн. 847,7 тис. дол., імпорт – на 57,4% - до 257 млн. 345,8 тис. дол.