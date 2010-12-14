Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного управління в Україні

Кабінет Міністрів України 13 грудня схвалив Концепцію розвитку електронного управління в Україні на період до 2015 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомінформнауки.

Концепція реалізовуватиметься у три етапи. До 2012 року буде розроблено нормативно-правову і нормативно-технічну бази, необхідні для надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Також буде створено єдині, гармонізовані з міжнародними, стандарти взаємодії суб`єктів електронного управління і єдину загальнодержавну систему електронного документообороту.

На цьому самому етапі органи державної влади і місцевого самоврядування розпочнуть надавати послуги громадянам в електронному вигляді. Зокрема, через Інтернет можна буде зареєструвати суб`єкт господарювання, подати звітність тощо.

На наступному етапі, який продовжиться до 2014 року, в електронній формі надаватимуться послуги в усіх сферах суспільного життя.

На третьому етапі, який триватиме до 2015 року, передбачається створити єдину інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру органів державної влади і місцевого самоврядування.

За словами голови Держкомінформнауки Володимира СЕМИНОЖЕНКА, головним досягненням електронного управління має стати «зростання довіри суспільства до влади і подолання відчуження між ними». На його думку, проект сприятиме більш активному залученню громадськості до процесу розробки державного порядку денного, зробить надання державних послуг більш індивідуальним і радикально підвищить якість державних рішень, скоротивши трансакційні витрати.

У Держкомінформнауки вважають, що адміністративна реформа, яку розпочато в Україні, передбачає не лише скорочення чиновницького апарату, а й впровадження сучасних управлінських методів. Як свідчить досвід країн Балтії і Східної Європи, електронне управління є одним з найефективніших серед них.