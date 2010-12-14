У Миколаївській області найбільше подорожчали сир і молоко

У листопаді цього року на споживчому ринку Миколаївської області на 2,5% подорожчали молоко, сир і яйця. Про це УНІАН повідомили у відділі статистики цін Головного управління статистики в Миколаївській області.

Повідомляють, що масло і жири подорожчали в середньому на 1,3%: маргарин – на 4,4%, масло вершкове – на 4,1%, рослинна олія – на 1,3%. Цукор подорожчав на 2,5%. водночас, знизилися ціни на овочі - на 3,4%, фрукти – на 2,5%, м`ясо і м`ясопродукти – на 0,6%.

На споживчому ринку непродовольчих товарів за листопад цього року оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилася на 0,2%. Причиною стало підвищення вартості зрідженого газу на 1,9% і твердого палива – на 0,4%, а також оплати за проживання в гуртожитках – на 0,7%.

У транспортній сфері через подорожчання бензину на 2,2% спостерігалося зростання цін на 0,9%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін по Миколаївській області в листопаді 2010 року склав 100,1%, з початку року – 109,2%.