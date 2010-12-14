У Сімферополі подорожчали тепличні огірки та помідори

У листопаді цього року в Сімферополі найбільше подорожчали тепличні огірки і помідори, подешевшали – морква і цитрусові. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у листопаді серед продовольчих товарів найбільше зростання цін спостерігалося на огірки і помідори закритого ґрунту - на 66,9% і 52,1%, відповідно. Пластівці вівсяні подорожчали на 10,9%, виноград - 9,8%, крупи перлова і ячмінна - 8,9%, банани, маргарин - 6,8%, цибуля ріпчаста - 6,7%, крупа манна, консервовані гриби - 6,4%, яблука - на 5,1%.

Крім того, на 4,8% зросли ціни на пшоно і пиво. Какао подорожчало на 4,6%, горілка - 4,4%, ковбаси сирокопчені і сухофрукти - 4,3%, сир - 3,7%, майонез - 3,6%, шампанське і оцет - 3,5%, масло рослинне - 3,2%, капуста білокачанна - 2,7%, цукор і йогурт - 2,6%, чай - на 2,3%.

Одночасно зниження цін зафіксоване на моркву - на 14,6%, цитрусові - 13,9%, гарбуз - 13,7%, яйця - 9,1%, гриби - 9,0%, часник - 6,6%, картоплю - 5,2%, свинину - 4,9%, буряк - 4,0%.

Серед непродовольчих товарів зросли ціни на електролампи - на 16,4%, ювелірні вироби із золота та антибіотики - 9,4%, кам`яне вугілля - 8,5%, телевізори кольорові - 5,7%, пральні машини - 5,2%, пилососи - 4,8%, мазі - на 4,7%.

Водночас, спостерігалося зниження цін на плавки чоловічі - на 8,6%, квіти живі і обігрівачі - 3,9%, телефонні апарати - 3,1%, синтетичні миючі засоби - на 1,3%.

У сфері послуг зросла вартість ремонту взуття і послуг дошкільних установ на 2,3%. Подорожчали послуги готелів на 0,6% і вартість авіаквитків - на 0,2%.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Автономній Республіці Крим в листопаді 2010 р. в порівнянні з попереднім місяцем склав 100,1%; з початку року -108,4%.