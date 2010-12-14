Прокуратура Криму вимагає повернути державі активи Первомайської харчосмакової фабрики

Прокуратура Криму подала позов до Господарського суду автономії про повернення державних активів Первомайської харчосмакової фабрики (смт. Первомайське) вартістю 2,8 млн. грн.

Про це повідомила УНІАН прес-служба наглядового відомства.

Будови та устаткування, які використовували для виробництва продуктів харчування, раніше незаконно були передані товариству з обмеженою відповідальністю, яке в добровільному порядку відмовляється їх повертати.

«У зв`язку з цим прокуратура в судовому порядку добивається повернення майна фабрики, без якого неможливе здійснення виробничої діяльності», - йдеться в прес-релізі.