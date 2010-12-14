«Укррос» збільшив виробництво цукру на 29%

Цукрові заводи ВАТ «Цукровий союз «Укррос» цьому сезоні виготовили 174 тис. тонн цукру, що на 29% більше, ніж в 2009 році. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, таких результатів вдалося досягти завдяки нарощуванню виробництва цукру з цукру-сирцю.

Повідомляють, що в 2010 році заводи виготовили 59 тис. тонн цукру з цукру-сирцю проти 4 тис. тонн в 2009 році. Виробництво цукру з цукрового буряка зменшилося в порівнянні з минулим роком на 12% і склало 115 тис. тонн.

«Сезон виробництва цукру з цукрового буряка цього року проходив в складних умовах. Цукровий буряк практично в усіх регіонах країни не зміг набрати необхідний рівень цукристості через несприятливі погодно-кліматичні умов. Незважаючи на це, менеджмент компанії задоволений результатами сезону цукроваріння», - відзначив голова Ради директорів ВАТ «Цукровий союз «Укррос» Володимир ГРИГОРЕВСЬКИЙ.

Наголошують, що в 2011 році, відповідно до стратегії нарощування власної сировинної бази, компанія планує збільшити площу під цукровим буряком на 15%. Для цього сільськогосподарські підприємства підготували 18 тис. га землі під посіви цукрового буряка.

Довідка УНІАН. ВАТ «Цукровий союз «Укррос» створено в 2007 році. До складу компанії входять 5 цукрових заводів і 21 сільськогосподарське підприємство. В управлінні компанії знаходилося близько 100 тис. га землі.