У Хмельницькій області 95% озимих у задовільному стані

У Хмельницькій області станом на 14 грудня 95% озимих культур знаходяться у задовільному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Хмельницькою ОДА з питань АПК Володимир ГАЛІЩУК під час прямої телефонної лінії.

"Є всі надії, що майбутній урожай озимих за таких погодних умов добре збережеться взимку. Тим паче, що проведений комплексний захід щодо захисту зернових від мишоподібних гризунів", - сказав він.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області під урожай озимих зернових культур засіяли 320 тис. га, з них 250 тис. га - озимої пшениці та жита, 70 тис. га - озимого рапсу.