«Агроліга» завершила приватне розміщення на 1 млн. євро

ГК «Агроліга», українська холдингова компанія, виробник соняшникової олії і сільськогосподарської продукції, успішно завершила приватне розміщення на суму 1 млн. євро. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Авторизованим радником розміщення виступило WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Інвестори підписалися на 51 260 нових акцій, що складає 16,67% капіталу групи.

«Коефіцієнт P/E для цього приватного розміщення був вище 5, тому велика кількість зацікавлених інвесторів нас не здивувала. Попит був більший, ніж пропонувалося акцій, але ми вирішили не збільшувати об`єм пропозиції, оскільки не хочемо подальшого розмиття існуючої структури акціонерів. Запланована мета в 1 млн. євро досягнута, що дозволяє профінансувати одну третину необхідних інвестицій. Зараз ми готуємо дебют на New Connect, який планується на початок 2011 року», - повідомив президент Ради Директорів і співзасновник ГК «Агроліга» Олександр БЕРДНИК.

За його словами, залучені засоби будуть направлені на покупку нової виробничої лінії і збільшення молочного стада. «Загальна вартість інвестицій складає 3,6 млн. євро, з яких 2,6 млн. ми покриваємо власними засобами.

Довідка УНІАН. ГК «Агроліга» працює на українському ринку агропродукції з 1992 р. Займається вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшника і молочним тваринництвом. ГК обробляє більше 5,5 тис. га землі в Харківській області.

Потужність заводу з переробки насіння соняшника складає 20 тис. тонн в рік. Молочне стадо налічує більше 500 голів.